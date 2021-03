" ميسي" يحطم كل أرقام برشلونة القياسية و"مبابي" يعانق التاريخ

أصبح نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، أصغر لاعب يصل إلى مئة هدف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وسجل مبابي ثنائية ليقود باريس سان جيرمان للفوز 4-2 على مضيفه أولمبيك ليون والتقدم للصدارة اليوم الأحد.

وتعتبر جل أهداف الأيقونة الفرنسية مع باريس سان جيرمان بواقع 84 هدفا، و16 آخرين مع فريقه السابق ليون، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.



مازلت صغيرا

وقال مبابي تعليقا على هذا الإنجاز، "عندما سجلت الهدف الرابع (للفريق)، أول شيء فكرت فيه كان الهدف الخامس. هذا إنجاز مهم في مسيرتي لكني لا أزال صغيرا جدا ويمكنني التحسن".

ميسي لا يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية

احتفل ليونيل ميسي بأنه أصبح أكثر لاعبي برشلونة خوضا للمباريات (768) لقاء، متفوقا على تشافي هيرنانديز (767) مباراة.

