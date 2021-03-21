" ميسي" يحطم كل أرقام برشلونة القياسية و"مبابي" يعانق التاريخ

وكالات/سما/

أصبح نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، أصغر لاعب يصل إلى مئة هدف في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم.

وسجل مبابي ثنائية ليقود باريس سان جيرمان للفوز 4-2 على مضيفه أولمبيك ليون والتقدم للصدارة اليوم الأحد.

وتعتبر جل أهداف الأيقونة الفرنسية مع باريس سان جيرمان بواقع 84 هدفا، و16 آخرين مع فريقه السابق ليون، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

100 - @KMbappe a marqué 8 buts contre Lyon en Ligue 1, ne faisant mieux que contre Dijon (11). Il a atteint les 100 buts inscrits en Ligue 1 (84 avec Paris, 16 avec Monaco). Phénomène. pic.twitter.com/U0PzBMvUsn — OptaJean (@OptaJean) March 21, 2021



مازلت صغيرا

وقال مبابي تعليقا على هذا الإنجاز، "عندما سجلت الهدف الرابع (للفريق)، أول شيء فكرت فيه كان الهدف الخامس. هذا إنجاز مهم في مسيرتي لكني لا أزال صغيرا جدا ويمكنني التحسن".

ميسي لا يتوقف عن تحطيم الأرقام القياسية

احتفل ليونيل ميسي بأنه أصبح أكثر لاعبي برشلونة خوضا للمباريات (768) لقاء، متفوقا على تشافي هيرنانديز (767) مباراة.

768 - Lionel Messi ???????? is making his 768th appearance for @FCBarcelona in all competitions (661 goals and 263 assists), becoming the player with the most appearances for the club (Xavi Hernández, 767). Historic. pic.twitter.com/iYiCt6A2mZ — OptaJose (@OptaJose) March 21, 2021



وسجل ميسي هدفين خلال عرض رائع في الفوز الساحق 6-1 خارج الأرض على ريال سوسيداد في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد.