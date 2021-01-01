قناة عبرية : اسرائيل تهدد بوقف المشاريع الاقتصادية مع الفلسطينيين وسحب بطاقات VIP

القدس المحتلة / سما /

هددت اسرائيل بوقف المشاريع الاقتصادية عن الفلسطينيين في حال توجهوا إلى محكمة الجنائية الدولية في لاهاي .

و نقلت قناة كان العبرية عن مصادر في تل ابيب قولها : لن تكون هناك مشاريع اقتصادية بين إسرائيل والفلسطينيين.

ووفقا للقناة فقد تواصلت عدة دول مع إسرائيل في الأسابيع الأخيرة بهدف بدء تعاون اقتصادي بين إسرائيل والفلسطينيين غير أن الرسالة الإسرائيلية كانت " حتى يعلن الفلسطينيون أنهم لن يتعاونوا مع المحكمة الجنائية الدولية ، لن يتم مثل هذا التعاون".

بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن أن تسحب إسرائيل أيضًا بطاقات VIP من شخصيات فلسطينية ، كما فعلت مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس.

وقد أوضحت مصادر إسرائيلية مؤخرًا ، بشكل علني أيضًا ، أن قرار التعاون الفلسطيني سيكون له انعكاسات على العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.