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فيديو: اتصال هاتفي عاجل من السيسي من أجل سيدة تعول 5 فتيات

الإثنين 22 مارس 2021 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: اتصال هاتفي عاجل من السيسي من أجل سيدة تعول 5 فتيات



القاهرة/سما/

استجاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لحالة إنسانية خاصة بسيدة مصرية تعول 5 فتيات وتعمل سائقة على "تروسيكل".

كانت السيدة ناشدت الرئيس المصري بمساعدتها، لأن لديها 5 فتيات وتعمل سائقة على "تروسيكل" من أجل توفير عيشة كريمة لها ولأسرتها.

وقال السيسي في مداخلة هاتفية على تلفزيون "CBC" المصري عن السيدة،

"أبلغ تحياتي واعتزازي وكمان ألمي الشديد إن يبقى فيه 5 بنات، وهي بتجري عليهم كده وإحنا بنتفرج".
وأضاف الرئيس المصري لسائقة التروسيكل قائلا: "ربنا يديكي الصحة.. هندبر كل اللي عايزاه وهي تستحق كل خير.. وكل ست بتعمل كده تاج على رأسنا وتشرفنا".

واختتم السيسي، "السيدة دي ست بـ100 راجل.. وبقول لكل مسئول في مصر من فضلكم خلوا بالكم من أهلكم وناسكم (الست عِرض)، وإحنا مسئولين عنها في الظروف اللي زي دي".


وكثيرا ما شوهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وهو يستجيب لحالات إنسانية في الشارع خلال جولاته، حيث كان ينفذ لهم مطالبهم مما جعل الكثير من الإعلاميين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي يطلقون عليه لقب (الرئيس الإنسان).

#عبد الفتاح السيسي #سيدة مصرية #سائقة تروسيكل #تلفزيون سي بي سي

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