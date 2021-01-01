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حلس يكشف تفاصيل اجتماعات وفد اللجنة المركزية مع أقاليم فتح في غزّة

الإثنين 22 مارس 2021 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حلس يكشف تفاصيل اجتماعات وفد اللجنة المركزية مع أقاليم فتح في غزّة



غزة / سما /

كشف عضو اللجنة المركزيّة لحركة فتح أحمد حلس "أبو ماهر" ، يوم الاثنين، تفاصيل الاجتماعات التي عقدها وفد اللجنة المركزية في قطاع غزّة يوم أمس الأحد.

وأوضح حلس في تصريحاتٍ إذاعيّة  أنّ اللجنة باشرت اجتماعاتهما في غزة مع لجنة الانتخابات الحركية واللجنة القانونية، واليوم لدينا اجتماعات منفصلة مع كافة أقاليم قطاع غزة.

ولفت إلى أنّ هناك سلسلة لقاءات ستتم مع كافة الأطر المتعلقة بالانتخابات وسيتم إعداد الاخوة المكلفين بمتابعة الانتخابات، كما تم الاستماع إلى ما جرى في عمليات الترشح من قبل أبناء الحركة في المحافظات المختلفة وسيتم معالجة كل جوانب القصور.

وأكَّد حلس خلال حديثه، أنّه "لن يكون هناك أي اشكالية بالمطلق وسيتم اختيار قائمة الحركة وفق المحددات التي وضعتها اللجنة المركزيّة وستشمل أوسع مشاركة من أبناءنا".

وقال إنّ "يوم الجمعة القادم سيكون هناك اجتماعًا للجنة المركزية وسنعرض فيه كل قوائم أسماء المرشحين من الحركة وفي النهاية سنختار وفق آليات كل الأسماء التي سيجري رفعها، وفي هذا الاجتماع سيتم اعتماد قائمة حركة فتح بشكلٍ نهائي".

وبيّن حلس أنّ "اللجنة المركزية تحاول قدر الإمكان تحصين كل خطواتها وتراقب أدائها جيدًا كي لا يشوب العملية الانتخابيّة أيّة مُخالفات من طرفنا، وتبيّن أنّ هناك بعض الاجتهادات التي هي بحاجة إلى معالجات، حيث اجتهدت بعض الأقاليم بإجراء انتخابات داخلية وهذا لا يجوز".

ولفت إلى أنّه "سُمح لكل الراغبين بالترشّح بأن يتقدموا بطلبات ترشّح والعدد الذي تقدّم هو ضعف العدد المطلوب وجرى عملية ترشيد لهذه الأسماء، وهذه الأسماء سنأخذ منها كل ما يفيد الحركة ويوصلنا إلى أفضل الخيارات واختيار الأسماء بأفضل طريقةٍ كانت".
 

#حلس #مركزية فتح #الانتخابات الفلسطينية #غزة

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