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الفنانة هنا الزاهد تكشف أسوأ أعراض كورونا بعد إصابتها به... فيديو

الإثنين 22 مارس 2021 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الفنانة هنا الزاهد تكشف أسوأ أعراض كورونا بعد إصابتها به... فيديو



القاهرة /سما/

كشفت الفنانة المصرية هنا الزهد، اليوم الإثنين، عن أسوأ أعراض فيروس كورونا التي تشعر بها.

وظهرت هنا الزاهد في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع "إنستغرام"، من داخل حديقة منزلها خلال خضوعها للحجر الصحي بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا.

وطمأنت الفنانة جمهورها أنها بصحة أفضل، لكن أسوأ ما تعاني منه هو ضربات القلب السريعة ومشاكل التنفس.


يشار إلى أن الزاهد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الأسبوع الماضي، قائلة: "لقد أجريت المسحة الخاصة بفيروس كورونا وجاءت النتيجة إيجابية".

وتشارك الفنانة المصرية، هنا الزاهد، في تصوير مسلسلها "النمر"، بطولة محمد إمام ونرمين الفقي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2021.

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