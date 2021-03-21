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السفير الفرنسي لدى السعودية ينشر فيديو للقاء "غير متوقع" مع قرود عسير!

الإثنين 22 مارس 2021 09:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الفرنسي لدى السعودية ينشر فيديو للقاء "غير متوقع" مع قرود عسير!



الرياض/سما/

نشر السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي، شريط فيديو للقاء وصفه بغير المتوقع مع قرود منطقة عسير السعودية، أثناء استقلاله سيارته على الطريق من السودة إلى رجال ألمع.

وقال السفير، أمس الأحد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقاء غير متوقع مع قرود منطقة عسير على الطريق الرائع من السودة إلى رجال ألمع".

#السفير السعودي #لودوفيك بوي #السعودية #السودة #رجال المع

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