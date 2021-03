السفير الفرنسي لدى السعودية ينشر فيديو للقاء "غير متوقع" مع قرود عسير!

نشر السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي، شريط فيديو للقاء وصفه بغير المتوقع مع قرود منطقة عسير السعودية، أثناء استقلاله سيارته على الطريق من السودة إلى رجال ألمع.

وقال السفير، أمس الأحد، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لقاء غير متوقع مع قرود منطقة عسير على الطريق الرائع من السودة إلى رجال ألمع".

لقاء غير متوقع مع قرود منطقة #عسير على الطريق الرائع من #السودة إلى #رجال_ألمع ...#السعودية_الجميلة ????

Unexpected meeting with some monkeys of #Aseer region on the splendid road from #AlSouda to #RijalAlmae...#BeautifulKSA???? pic.twitter.com/drLr2QCQpZ