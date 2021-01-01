منتهية منذ 5 سنوات.. المالكي يعلق على سحب الاحتلال بطاقة vip منه

رام الله / سما /

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الاثنين، إن سحب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بطاقة (vip) منه، شيء متوقع تماماً.

وأضاف المالكي في تصريح للإذاعة الرسمية، أن "اسرائيل" كانت قد هدد بإجراءات عقابية في حال استكمال التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر، وهذا التهديد كما نشر، كان قد وصل إلى مستوى الرئيس عباس شخصياً.

وتابع المالكي: عندما كنا في طريقنا إلى الجسر، وبعد أن وصلنا عمّان، أبلغنا الجانب الإسرائيلي، بأن التنسيق قد تم إلغاؤه، ولم نكترث إليه، كنا نسمعه باستمرار كجزء من عملية الضغط والابتزاز".

وأكمل:" تم إبلاغنا بأن التنسيق ألغي، وتم سحب بطاقة الشخصيات الهامة (vip)، مشيراً إلى، أن "بطاقتي منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات، وهي لم تُجدد، ولم استعملها في حياتي على الإطلاق، سوى على الجسر للسفر لمهمات خارجية".

وقال: تم سحب هذه البطاقة، وتم إبلاغنا بأن علينا أن نمر كأي مسافر، ويجب أن نخضع للتفتيش وقبلنا بذلك، وهذا ليس بجديد على أي مواطن فلسطيني، وتم إيقاف زملائي في الفريق، الإخوة الدكتور السفير عمر عوض الله، والسفير عمار حجازي، وتم إخضاعهما للتحقيق".

وأشار إلى، أن التحقيق مع الزملاء، كان بشأن محادثات الجانب الفلسطيني مع المحكمة الجنائية الدولية.