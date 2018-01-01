يديعوت تكشف : إسرائيل تقدم اقتراحًا لسكان الخان الأحمر

غزة / سما /

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الاثنين، أن أنه خلال الأسابيع قدمت جهات إسرائيلية رسمية مقترحًا على أفراد من قبيلة بدو الجهالين الذين يعيشون في الخان الأحمر شرقي القدس، لإخلاء القرية ونقلهم إلى منطقة أوسع على بعد بضع مئات الأمتار من موقعهم الحالي، ليبقوا في نفس المنطقة بين القدس وأريحا.

وبحسب مزاعم الصحيفة العبرية، فإن الانتقال هو الحل الأكثر فاعلية، خاصةً وأن هذا الانتقال يسمح لهم بالحفاظ على نفس نمط الحياة التي يعيشونها حاليًا.

ونقلت عن مصادر مطلعة على القضية أنه في حال تم الاتفاق على الاقتراح فسيتم نقله للمستوى السياسي من أجل مناقشته ومن ثم إقراره، مشيرةً إلى أنه تم وضع الاقتراح وفق خرائط الإدارة المدنية وتم تحديد المناطق للأسر المقيمة هناك.

وفي عام 2018 كانت المحكمة العليا الإسرائيلية سمحت بهدم القرية، لكن هذا لم يحدث في محاولة من المستوى السياسي للتوصل لاتفاق مع سكان القرية من خلال تقديم عدة مقترحات لهم، في ظل الضغوط الأوروبية لمنع هدمها.

واتهمت منظمة ريغافيم اليمينية المتطرفة، الحكومة الإسرائيلية بأنه من خلال هذا المقترح الجديد ترضخ للخطة الاستراتيجية الفلسطينية لخلق تواصل جغرافي بين بيت لحم وأريحا ورام الله.

فيما نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود مثل هذا الاقتراح.

"القدس"