رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، خبر انطلاق حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس "كورونا".

كما عنونت الصحف استقبال الرئيس محمود عباس، بمقر الرئاسة في رام الله، وفد الهيئة المستقلة للانتخابات في المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة لتأكيد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب أنه لم يتم التشاور مع "حماس" حول تشكيل قائمة مشتركة، وأن الحركة ستخوض الانتخابات بشكل منفرد.

فيما أبرزت الصحف أيضًا إجبار الاحتلال لثلاثة مقدسيين على هدم منازلهم ذاتيا، فيما شق مستوطنون طريقًا استيطانية شرق بيت لحم.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ الرئيس يستقبل الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن ويؤكد تقديره الكبير لوقوف المملكة الى جانب الشعب الفلسطيني

_ الرجوب: لم يتم التشاور مع "حماس" حول قائمة مشتركة و"فتح" ستخوض الانتخابات بشكل منفرد

_ باسم الرئيس: اشتية يطلق حملة التطعيم الوطنية ضد "كورونا"

_ "التربية": تمديد قبول طلبات التوظيف حتى الأحد المقبل

_ 21 وفاة و2247 إصابة جديدة بفيروس "كورورنا"

_ الاحتلال يجبر 3 مقدسيين على هدم منازلهم ومستوطنون يشقون طريقًا استيطانيا شرق بيت لحم

_ الاحتلال يسحب بطاقة (vip) من وزير الخارجية رياض المالكي ويخضع فريقه للتحقيق

_ "الخارجية" إلغاء السفر "ترانزيت" من الجسر الى المطار الخميس من كل أسبوع

_ مصرع مواطنين وإصابة 13 آخرين في حادثي سير بنابلس وأريحا

الأيام:

_ الحكومة تطلق حملة التطعيم ضد الفيروس

_ الرئيس يستقبـل رئيـس الهيئـة المستقلة للانتخابات في الأردن

_ وفد مركزية "فتح" يصل غـزة لمتابعة الاستعداد للانتخابات

_ "كورونا": 21 وفاة، و2247 إصابة جديدة بينها 493 في الخليل و402 في نابلس

_ إجراء احتلالي ضد المالكي بسبب دوره فـي تحقـيق "الجنائية"

_ توصية إسرائيلية رسمية بتعامل "أكثر حذرًا" مع "الجنائية الدولية"

_ انتهاكات الاحتلال تتواصل واقتحام جديد لـ "الأقصى" مستوطنون يشقون طريقا استيطانيًا شرق بيت لحم

_ الصفدي يؤكد توقيع الأردن اتفاقية دفاع مع واشنطن لمحاربة الإرهاب

_ الاحتلال يعتقل شابين شرق محافظة خان يونس

_ وفاة مواطن مسن و6 إصابات في حادث سير شمال نابلس

القدس:

_ اشتية يطلق حملة التطعيم في الوطن ويفتتح قسما للعناية المكثفة بمجمع فلسطين الطبي

_ الرجوب: لم نتشاور مع حماس حول قائمة مشتركة والعديد من الفصائل عرضت علينا هذا المقترح

_ 53 عاما على الانتصار في معركة الكرامة

_ الاحتلال يجبر 3 مواطنين على هدم منازلهم في القدس

_ سحب بطاقة VIP من المالكي واخضاع وفده المرافق للتحقيق