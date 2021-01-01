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الاحتلال يعتقل شابين ويفتش منازل في الخليل

الإثنين 22 مارس 2021 09:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين، وفتشت عددا من المنازل في محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أحمد وائل الطل (28 عاما) من بلدة الظاهرية جنوبا، وعلي عز الدين أبو ماريا (18 عاما) من بيت أمر شمالا، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

في السياق، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل، عرف من أصحابها: عبد السميع الجعبري، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدات سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الخليل #الاحتلال

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