النجار: بالرغم من كل الإجراءات الحكومية إلّا أنّه لا يوجد أي انخفاض في معدّل الإصابات

غزة/سما/

أفاد مدير عام الخدمات الطبيّة المساندة في وزارة الصحة الفلسطينيّة أسامة النجار، صباح اليوم الاثنين، بأنّه "بدأ يوم أمس تطعيم كبار السن ومرضى السرطان والكلى، واليوم سيتم تطعيم كل من هم أكثر عرضة للخطر في حال الإصابة بفيروس كورونا".

ولفت النجار خلال تصريحاتٍ إذاعيّة، إلى أنّ "الحالة الوبائية في تصاعدٍ حاد، وبالرغم من كل الإجراءات الحكومية إلّا أنّه لا يوجد أي انخفاض في معدّل الإصابات".

وأوضح النجار أنّه "عندما نتحدّث عن ارتفاع فنقصد ارتفاع عدد الحالات التي تحتاج دخول للمشافي".

كما أكَّد النجار أنّ "هناك ارتفاع في عدد المرضى الذين هم بحاجة إلى أجهزة تنفس اصطناعي أي ممن وصلوا مرحلة الخطر الشديد جدًا"، مُشيرًا إلى أنّ "الأكسجين متوفر في كافة المشافي الفلسطينيّة وكل ما يروج له هو غير صحيح".

ونفت وزارة الصحة الفلسطينيّة، مساء أمس الأحد، حدوث أي انقطاع للأكسجين في المركز الوطني المخصص لعلاج مرضى "كورونا" بالضفة المحتلة.

وجدّدت الوزارة دعوتها "لجمهور الصحافيين والمواطنين إلى استقاء معلوماتهم من المصادر الرسميّة".

وأوضحت الوزارة أنّ ما جرى "هو نقل 5 مرضى من أصل 28 مريضًا يعالجون داخل المركز الوطني إلى مستشفيات بيت لحم، لتخفيف الضغط عن محطة الأكسجين، لتجنب حدوث أي خلل".

وأشارت إلى أنّ "المركز مجهّز لحالات الطوارئ للحفاظ على تدفق الأكسجين للمرضى، كبقية المستشفيات الحكومية ومراكز علاج كوفيد 19".

يوم أمس، أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، عن "تسجيل 21 وفاة و2247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1753 حالة تعاف في الضفة و غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة".