كورونا عالميا: نحو 2 مليون و728 ألف وفاة و123 مليون و869 ألف إصابة

القدس المحتلة/سما/

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 728 الف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 123 مليون وما يزيد عن 869 ألف إصابة، تعافى منهم 99 مليونا وأكثر من 795 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد تراجعاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة باحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 426 ألف و143 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 5,961 حالة وفاة.





وكشفت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,259 وفاة)، والمكسيك (608 وفيات)، واميركا (455 وفاة)، وروسيا (371 وفاة)، وايطاليا (300 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (47,774 إصابة)، والهند (47,009 إصابات)، واميركا (39,505 إصابات)، وفرنسا (30,581 إصابة)، وبولندا (21,849 إصابة).

ولا تزال البرازيل تتصدر دول العالم بتسجيل اعلى حصيلة يومية للإصابات والوفيات، فيما لا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (555,314 وفاة)، والبرازيل (294,115 وفاة)، والمكسيك (198,036 وفاة)، والهند (160,003 وفاة)، وبريطانيا (126,155 وفاة).