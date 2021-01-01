شرطة المرور: 4 إصابات في حوادث سير بقطاع غزة

غزة/سما/





أصيب أربعة مواطنين في أربع حوادث سير بقطاع غزة خلال الساعات الماضية. وفق الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة.

وقالت شرطة المرور إنه "سُجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير نتج عنها 4 إصابات بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق".





وفي سياقٍ متصل، أشارت إلى وجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية.





وأضافت : "نعلمكم بإغلاق مفترق أبو خضرة يوميا من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 مساءً للسيطرة على الازدحامات المرورية في المكان".

وتابعت شرطة المرور : "عند حدوث أي حادث مروري يمكنك التواصل مع العمليات المركزية أو الإتصال على الرقم 177، يسرنا استقبال شكواكم وملاحظاتكم واستفساراتكم عبر تطبيق واتس أب على الرقم 00972594100640".