الاحتلال يُقرر إغلاق الضفة ومعابر قطاع غزة

القدس المحتلة /سما/

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، بمناسبة الانتخابات وعيد "الفصح" اليهودي.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إنه سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة، في يوم الانتخابات غـــدا 23/3/2021 (منتصف ليلة الاثنيين-الثلاثاء وحتى ليلة الثلاثاء-الأربعاء).

واضاف: "كما سيتم فرض إغلاق آخر خلال عيد الفصح اليهودي من يوم الجمعة 26/3/2021 (منتصف ليلة الخميس-الجمعة) وحتى 3/4/2021 (ليلة السبت-الأحد)".



وتابع: " وسيتم السماح للحالات الإنسانية والطبية فقط بدخول إسرائيل".