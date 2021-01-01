بينيت يوقع وثيقة على الهواء مباشرة بعدم المشاركة بحكومة يقودها لابيد

القدس المحتلة / سما /

تعهد رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، بألا يسمح لرئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، بأن يكون رئيس حكومة بعد انتخابات الكنيست، التي ستجري غدا الثلاثاء، ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى التوقيع على الوثيقة نفسها والتعهد بعدم تشكيل حكومة تستند إلى القائمة العربية الموحدة (الحركة الإسلامية الجنوبية).

وفي موازاة ذلك، أعلن الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إلى أنه لن يدعو الأحزاب، أثناء المشاروات معها، إلى تشكيل حكومة وحدة.

ووقع بينيت على وثيقة، خلال مقابلة معه للقناة 20 التلفزيونية اليمينية، مساء أمس الأحد، وقرأ منها: "لن أسمح ليائير لبيد بأن يكون رئيس حكومة، ولا بالتناوب أيضا، وعليك (نتنياهو) أن تتعهد بألا تشكل حكومة على أصوات منصور عباس من الحركة الإسلامية".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليوم، الإثنين، عن مقربين من بينيت قولهم إن توقيعه على الوثيقة ساري المفعول من دون توقيع نتنياهو عليها أيضا.

وعقب لبيد على خطوة بينيت، وقال للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، إنه "يوجد فرق دائمة بين (أقوال) بينيت في التلفزيون وبينيت في المحادثات في الغرف المغلقة".

وتأتي هذه الخطوة من جانب بينيت بعد أن رفض خلال الحملة الانتخابية الإعلان عن انتمائه إلى معسكر نتنياهو أو المعسكر المناوئ لنتنياهو، وأنه يسعى إلى تشكيل حكومة بنفسه، فيما مارس نتنياهو ضغوطا عليه ووصفه بأنه "سينصب لبيد رئيسا للحكومة".

من جانبه، أعلن ريفلين أنه سيبدأ المشاورات مع الأحزاب بعد صدور النتائج الرسمية للانتخابات، يوم الأربعاء، 31 آذار/مارس، وليس قبل ذلك مصلما حصل في الانتخابات السابقة، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم.

ولا يعتزم ريفلين السعي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك على خلفية "كثرة الأحزاب والمعسكرات". وقرر ريفلين نقل المشاورات مع الأحزاب ببث مباشر من ديوان الرئيس وبشفافية كاملة أمام الجمهور.

وحسب الجدول الزمني، فإنه يتوقع أن يسلم رئيس لجنة الانتخابات المركزية النتائج الرسمية للانتخابات إلى ريفلين في 31 آذار/مارس الحالي. وستكون لدى ريفلين مهلة من سبعة أيام للتشاور مع الأحزاب، واتخاذ قرار بشأن المرشح الذي سيكلفه بتشكيل حكومة.

ويحصل المكلف بتشكيل حكومة على مهلة 28 يوما، وفي حال لم ينجح بذلك بالإمكان تمديد هذه المهلة بـ14 يوما. وفي حال فشله بإمكان ريفلين تكليف مرشح آخر من أعضاء الكنيست المنتخبين، ومنحه مهلة 28 يوما. وفي حال فشله، سيكون بإمكان الرئيس الإسرائيلي تكليف الكنيست بأن تختار أحد أعضائها لتشكيل حكومة أو الإعلان عن انتخابات جديدة، خامسة.