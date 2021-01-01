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بوتين يقضي عطلة نهاية الأسبوع في غابات التايغا برفقة وزير دفاعه..فيديو وصور

الإثنين 22 مارس 2021 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوتين يقضي عطلة نهاية الأسبوع في غابات التايغا برفقة وزير دفاعه..فيديو وصور



وكالات

قضى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، عطلة نهاية الأسبوع في غابات التايغا بسيبيريا.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في وقت سابق على أنه سيذهب الى غابات التايغا لأخذ قسط من الراحة.

وخلال الرحلة، قام شويغو، بإطلاع بوتين على ورشته الخاصة، التي يمارس فيها هوايته في صناعة الحرف اليدوية.

ونشرت قناة "روسيا 24" مقاطع من زيارة بوتين الى التايغا، والتي ظهر فيها وهو يلقي عملة معدنية في أحد المجاري المائية على أمل العودة مرة أخرى لزيارة المنطقة، كما وشرب الماء من أحد آبار المياه الموجودة.

وظهر بوتين وهو يقود سيارة مجنزرة خاصة للتضاريس الوعرة، ليتناول لاحقا الشاي رفقة وزير الدفاع في الهواء الطلق.

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