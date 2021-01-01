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حالة الطقس

الإثنين 22 مارس 2021 07:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً ومغبراً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ويبقى الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم دافئاً في معظم المناطق ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف  ارتفاع الموج .

والثلاثاء، يكون الجو غائماً ومغبرا، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق،  ويطرأ ارتفاع طفيف أخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 12 درجات مئوية ويبقى الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية وحارا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة  السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

والخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم بارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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