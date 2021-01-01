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حماس: نريد للانتخابات أن تكون مدخلاً لتوحيد الحالة الفلسطينية

الأحد 21 مارس 2021 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: نريد للانتخابات أن تكون مدخلاً لتوحيد الحالة الفلسطينية



غزة / سما /

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن هدف تحقيق الوحدة الوطنية وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة التعددية، سيظل هدفا مركزيا لحركة حماس في كل تحركاتها ومواقفها السياسية، ومنها مسار الانتخابات العامة.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بأن حماس تريد للانتخابات أن تكون "مدخلاً لتوحيد الحالة الفلسطينية كخطوة ضرورية لصياغة استراتيجية نضال وطني موحدة".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في فلسطين في 22 من آيار/مايو المقبل، حيث أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أمس السبت فتح باب الترشح للقوائم المتنافسة.
 

#حركة حماس #الانتخابات الفلسطينية

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