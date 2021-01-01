كوخافي لجنوده: لا تخافوا من لاهاي فأنا مسؤول عن عمليات إطلاق النار واستخدامكم للقوة!

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة معاريف الاسرائيلية، مساء يوم الأحد، بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أثنى على جنوده وشد على أيديهم في تنفيذهم عمليات إطلاق النار، مشدداً على عدم الخوف من محكمة الجنايات الدولية.

وذكرت الصحيفة، أن كوخافي أشاد بعمل قوات الجيش الإسرائيلي في مواجهة التحديات الأمنية قائلاً :"أنا أؤيد عملكم أيها القادة والجنود، في المستقبل وفي الماضي، وأقف معكم ضد كل مواجهة، وأنا مسؤول عن عمليات إطلاق النار وعن استخدامكم للقوة".

وحول تحقيقات الجنائية الدولية وإمكانية اعتقال وتوقيف المتورطين بجرائم الحرب الإسرائيلية، قال: "أنا أؤكد لكم أنكم لستم بمفردكم ولا لوحدكم، إن قيادة الجيش وهيئة الأركان كلهم يقفون بجانبكم ومعكم".