زعيم حزب شاس الحريدي لا يستبعد المشاركة بحكومة مدعومة من منصور عباس

القدس المحتلة / سما /

لم يستبعد أرييه درعي زعيم حزب شاس الحريدي الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن يشارك في ائتلاف حكومي يكون مدعومًا بتوصية من رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، الذي انشق عن القائمة العربية المشتركة.

وقال درعي في حديث لقناة ريشت كان، إنه يفضل أن يكون هناك ائتلافًا بـ 61 مقعدًا بدون الحاجة والاعتماد على منصور عباس، لكنه لن يستطيع القول أنه لن يعتمد عليه لأنه قد يكون هناك حاجة له من أجل الوصول لهذه المقاعد.

وأضاف "أنا لا أعرف الرجل، وأفضل عدم الاعتماد عليه، لكن لا أستطيع أن أقول على وجه اليقين ذلك"، مؤكدًا على ضرورة عدم الوثوق بأي حزب من خارج المعسكر اليميني والجمهور المتدين الحريدي.