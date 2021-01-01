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زعيم حزب شاس الحريدي لا يستبعد المشاركة بحكومة مدعومة من منصور عباس

الأحد 21 مارس 2021 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعيم حزب شاس الحريدي لا يستبعد المشاركة بحكومة مدعومة من منصور عباس



القدس المحتلة / سما /

لم يستبعد أرييه درعي زعيم حزب شاس الحريدي الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن يشارك في ائتلاف حكومي يكون مدعومًا بتوصية من رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، الذي انشق عن القائمة العربية المشتركة.

وقال درعي في حديث لقناة ريشت كان، إنه يفضل أن يكون هناك ائتلافًا بـ 61 مقعدًا بدون الحاجة والاعتماد على منصور عباس، لكنه لن يستطيع القول أنه لن يعتمد عليه لأنه قد يكون هناك حاجة له من أجل الوصول لهذه المقاعد.

وأضاف "أنا لا أعرف الرجل، وأفضل عدم الاعتماد عليه، لكن لا أستطيع أن أقول على وجه اليقين ذلك"، مؤكدًا على ضرورة عدم الوثوق بأي حزب من خارج المعسكر اليميني والجمهور المتدين الحريدي.

#أرييه درعي #حزب شاس الحريدي #ائتلاف حكومي #القائمة العربية الموحدة #منصور عباس #القائمة العربية المشتركة #الانتخابات الاسرائيلية

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