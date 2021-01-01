أكثر فعالية وأقل اثار جانبية: تطوير لقاح ضد الكورونا يؤخذ عن طريق الفم

القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة الأدوية الإسرائيلية الأمريكية Ormed Paramedics Ltd أنها ستطلق تجربة سريرية للقاح ضد فيروس كورونا ، والتي سيتم تناوله على شكل حبوب وليس كحقنة حسب ما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Ormed نداف كيدرون: "لقاح كورونا الفموي سيقضي على عدد من الصعوبات الموجودة اليوم في مجال التوزيع السريع ويسمح للناس بتناول الدواء بأنفسهم في المنزل في حال اضطررنا إلى أخذ اللقاح مرة واحدة في السنة ، واضاف "أكملت الشركة تجربة أولية على الحيوانات ووجدت أن اللقاح يعزز تطوير الأجسام المضادة الضرورية للمناعة على المدى الطويل.

بالإضافة إلى ذلك ، أكد كدرون أن اللقاح الجديد الذي طورته الشركة يستهدف ثلاثة أنواع رئيسية من البروتين في فيروس كورونا ، على عكس البروتين الوحيد الذي تستهدفه لقاح فايزر ومودرنا ، وبالتالي "يمكن أن يكون أكثر مقاومة للطفرات المختلفة من الفيروس". .

ويتابع قائلا "اللقاح الذي يتم تناوله عن طريق الفم سيكون أيضًا أقل خطورة وسيحتوي على آثار جانبية أقل من اللقاحات المتوفرة اليوم. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن إرسال اللقاح في درجات حرارة عادية مما يسهل من الناحية اللوجستية شحنه في جميع أنحاء العالم".

وتوقع الرئيس التنفيذي بدء تجربة اللقاح في غضون ثلاثة أشهر.