الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص تسللوا من لبنان

القدس المحتلة / سما /

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، 3 أشخاص تسلّلوا من الحدود اللبنانيّة.

وقبل الاعتقال، ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة قرب كريات شمونة، وعلى قرى ميس الجبل والعديسة وكفر كلا.

ورجّحت وسائل إعلام إسرائيليّة أن يكون المتسلّلون "طالبين للعمل" ولا خلفيّة أمنية للتسلل.

وعادة ما تتكرّر حوادث تسلّل مشابهة، ويكون المتسلّلون مهاجرين أفارقة.

ويستنفر الجيش الإسرائيلي قواته على الحدود اللبنانيّة بعد تعهّد حزب الله اللبناني بالانتقام لمقتل أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية في سورية، في نهاية تمّوز/يوليو الماضي.

ويدّعي الجيش الإسرائيلي أن حزب الله حاول تنفيذ عمليّتين، إحداهما محاولة قنص لجنود والأخرى محاولة تسلّل لقاعدة عسكريّة، إلا أن حزب الله ينفي المحاولتين.