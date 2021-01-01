  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص تسللوا من لبنان

الأحد 21 مارس 2021 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعتقل 3 أشخاص تسللوا من لبنان



القدس المحتلة / سما /

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، 3 أشخاص تسلّلوا من الحدود اللبنانيّة.

وقبل الاعتقال، ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة قرب كريات شمونة، وعلى قرى ميس الجبل والعديسة وكفر كلا.

ورجّحت وسائل إعلام إسرائيليّة أن يكون المتسلّلون "طالبين للعمل" ولا خلفيّة أمنية للتسلل.

وعادة ما تتكرّر حوادث تسلّل مشابهة، ويكون المتسلّلون مهاجرين أفارقة.

ويستنفر الجيش الإسرائيلي قواته على الحدود اللبنانيّة بعد تعهّد حزب الله اللبناني بالانتقام لمقتل أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية في سورية، في نهاية تمّوز/يوليو الماضي.

ويدّعي الجيش الإسرائيلي أن حزب الله حاول تنفيذ عمليّتين، إحداهما محاولة قنص لجنود والأخرى محاولة تسلّل لقاعدة عسكريّة، إلا أن حزب الله ينفي المحاولتين.

#الجيش الإسرائيلي #الحدود اللبنانية #لبنان #تسلل #اسرائيل

الأكثر قراءة اليوم

عبارات رسائل كلمات تهنئة بعيد الأم 2021 تهاني معايدة مكتوبة

صحفي إسرائيلي يكشف كواليس لقاء أبو مازن برئيس الشاباك : "انا ما بتهدد شربت قهوتك الله معك"

أجمل صور تهنئة معايدة عيد الأم 2021 كلمات رائعة

لهذا السبب .. وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح يتوجه الى غزة ..

العفو الدولية: ممثل حماس "الخضري" أصيب بالشلل وفقد اسنانه داخل السجون السعودية

ديوان الموظفين يعلن بدء إجراءات تثبيت موظفي العقود

فيديو وصور: هزيمة ثقيلة جدا لمنتخب الإمارات أمام الاحتلال.. وطقوس يهودية

الأخبار الرئيسية

ما علاقة الانتخابات؟.. "واللا": استئناف مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين "إسرائيل" وحماس

"دولتان والا فإسرائيل منتهية”.. هذا ما كان سيحدث لو تسلم غير نتنياهو الحكم في العقد الأخير!

قيادي بحماس: الانتخابات لن تكون المدخل الصحيح لإنهاء الانقسام.. وقد نعض أصابع الندم على إجرائها!

الصالحي يتحدث عن جوهر الاختلاف بين قوى اليسار: حماس لم تقدم التزاماً صريحاً بإنهاء الانقسام!

09

"أسد على غزة وأرنب أمام جهاز الأمن".. منذ متى كانت "العليا" الإسرائيلية "فارسة حقوق الإنسان"!

اعلان سما رسائل