محكمة إسرائيلية تؤيد وقف موظفة رفضت تقديم اثبات تلقيها لقاح كورونا

القدس المحتلة / سما /

أيدت محكمة إسرائيلية، الأحد، قرار إحدى المدارس بوقف مساعدة مدرس رفضت تقديم دليل على أنها تلقت لقاحا أو خضعت لفحص كوفيد-19، وذلك مع بدء رفع إجراءات العزل العام في البلاد بعد حملة التطعيم.

وقالت متحدثة باسم المحكمة إنها تعتقد أن هذا هو أول حكم إسرائيلي بشأن سياسة كوفيد-19 في مكان العمل، على الرغم من أنه لا يزال من الممكن نقضه عند الاستئناف.

وطلبت بعض المدارس الإسرائيلية، عند إعادة فتحها، من موظفيها تقديم ما يثبت حصولهم على التطعيم أو نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 مرة واحدة في الأسبوع.

ورفضت مساعدة التدريس سيجال أفيشاي تقديم دليل على أي منهما، متذرعة بحقها في الخصوصية. وبعد أن تم منعها من دخول المدرسة ردا على ذلك، لجأت إلى المحكمة الشهر الماضي بحجة أنها تعرضت للوقف التعسفي عن العمل.