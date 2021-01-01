الشرطة الإسرائيلية تستكمل استعداداتها لتأمين الانتخابات

القدس المحتلة / سما /

أكد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان له اليوم الأحد، أن الشرطة أكملت الاستعدادات اللازمة للانتخابات المقرر إجراؤها في 23 مارس/ آذار الجاري.



وأوضح المتحدث أن حوالي 20 ألف ضابط وشرطة حدود ومتطوعين سيعملون في مهام مختلفة في محيط صناديق الاقتراع وعلى الطرقات والمحاور الرئيسية في مختلف أنحاء البلاد.



وأكدت الشرطة أنها ستتعامل بحزم وصرامة مع أية محاولة للإخلال بالنظام العام وتشويش سير الانتخابات، وستتصدى لأي عمل تحريضي أو ينطوي على التزوير، كما سيفرض طوق أمني على المناطق الفلسطينية وستكثف الشرطة تواجدها على امتداد خط التماس.



وبحسب بيان المتحدث باسم الشرطة، سيتم نشر الآلاف من عناصر الشرطة في مختلف مراكز الاقتراع.



ودعت الشرطة الجمهور الإسرائيلي إلى التصرف بمسؤولية والامتثال للتعليمات.