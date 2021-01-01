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"الخارجية": إلغاء السفر ترانزيت من الجسر للمطار يوم الخميس من كل أسبوع

الأحد 21 مارس 2021 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": إلغاء السفر ترانزيت من الجسر للمطار يوم الخميس من كل أسبوع



رام الله / سما /

أعلن فريق العمل المختص بوزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أنه تم إلغاء السفر ترانزيت من الجسر إلى المطار يوم الخميس من كل اسبوع.

يأتي ذلك بسبب حدوث عدد من المخالفات ولعدم تمكن السلطات المختصة من إعادة المخالفين إلى الضفة في اليوم التالي.
 
وتهيب الوزارة بالمواطنين الكرام المسافرين ترانزيت التقيد التام بالإجراءات والبرتوكولات المعتمدة، خاصة التأكد من صحة وسلامة التقارير التي يحملونها عن نتيجة فحص (كورونا) بحيث يجب ان تكون صحيحة تماما ومطابقة لنتيجة الفحص، ويمنع سفر كل من لا يحمل نتيجة فحص (PCR) سلبية معتمدة من مراكز وزارة الصحة الفلسطينية واحدى مديرياتها.

كما يمنع سفر كل من اصيب بالفيروس حتى لو مضى على فترة اصابته المدة القانونية للحجر ما لم يجري فحصا وتخرج نتيجته سلبية.
 

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