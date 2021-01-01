الخارجية: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، بتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 13,310، وعدد الوفيات إلى 381.

وأوضحت سفارتنا لدى قطر أنه تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في السفارة، ووضعها الصحي مستقر وفي الحجر المنزلي، وبناء على تعليمات الوزير رياض المالكي تم تعقيم السفارة، وخضع طاقم السفارة للفحص الطبي، وسيتم الالتزام بالبروتوكول الصحي المعتمد في قطر، وبذلك يرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية إلى 1368 إصابة.

وأشارت سفارتنا لدى باكستان إلى أنه تم تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الطلبة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 10، وتتابع السفارة أوضاع الطلبة وتقف عند احتياجاتهم الصحية والمعيشية.