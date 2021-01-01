جنين تحيي يوم الثقافة الوطنية برسم جداريات وكتابة مقاطع شعرية

جنين / سما /

أحيت محافظة جنين، اليوم الأحد، يوم الثقافة الوطنية برسم جداريات وكتابة مقاطع شعرية ومقتطفات أدبية لكتاب فلسطينيين كان لهم الدور البارز في تعزيز الصمود وبث روح المقاومة والنضال.

وتم رسم جداريات على مدخل بلدة عرابة، وعلى جدران مدرسة برطعة الثانوية للبنين. وتستمر الفعاليات لمدة أسبوع لتشمل ثلاثة مواقع أخرى في المحافظة، بمشاركة 10 فنانين وخطاطين من المحافظة، ويشرف على رسم الجداريات الفنان محمد شريف.

وتتزامن الفعاليات مع فعاليات يوم الثقافة الوطنية في كافة محافظات الوطن الذي يصادف الثالث عشر من آذار من كل عام، وهو ذكرى مولد الشاعر الكبير محمود درويش.