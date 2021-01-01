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السفير عبد الهادي يكرم باسم الرئيس عددا من الأمهات من المخيمات الفلسطينية بدمشق

الأحد 21 مارس 2021 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير عبد الهادي يكرم باسم الرئيس عددا من الأمهات من المخيمات الفلسطينية بدمشق



دمشق /سما/

 باسم السيد الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، كرم السفير أنور عبد الهادي مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، عددا من الأمهات الفلسطينيات من المخيمات الفلسطينية واللواتي لهن بصمة في المجتمع.

وجرى التكريم على هامش الاحتفال الذي أقامته جبهة النضال الشعبي الفلسطيني واللجنة الشعبية لمخيم اليرموك بمكتب الجبهة بالعاصمة السورية دمشق، وذلك بحضور عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني قاسم معتوق، وعدد من أعضاء اللجنة الشعبية لمخيم اليرموك.

وفي كلمة للسفير عبد الهادي خلال الحفل قال: في البداية أنقل لكم تهنئة سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لكم بهذا اليوم العظيم جداً، لأن الام هي الحياة بالنسبة للعالم كله وبالأخص للشعب الفلسطيني، حيث كانت الام هي المناضلة وزوجة الشهيد، وأخت الشهيد، والطبيبة، والمهندسة.

وأشار عبد الهادي خلال كلمته الى حرص الرئيس الدائم على إنصاف المرأة واعطائها أهمية كبيرة وخاصة في مؤسساتنا وتكريمها باستمرار.

كما وجه عبد الهادي الشكر لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني واللجنة الشعبية لمخيم اليرموك القائمين على هذا الاحتفال، مشيراً الى إنه في هذا اليوم الذي يحتفل فيه بعيد الأم يصادف ذكرى معركة الكرامة التي رفعت رأس الشعب الفلسطيني بعد نكسة حزيران 1967.

ومن جهته قال قاسم معتوق: نحن نفتخر ونعتز بالمرأة الفلسطينية أم الشهيد والأسير والجريح وكل التحية للأم الفلسطينية التي رافقت الثورة الفلسطينية المعاصرة منذ انطلاقتها الأولى وكانت في مقدمة الصفوف لدعم الثورة الفلسطينية بكل طيفها السياسي.

وأضاف: المرأة كانت الى جانب الرجل والقضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، ودائما كانت تناضل ضد الاحتلال على كافة المحاور والجبهات، وبهذا اليوم نتوجه بالتحية للمرأة الفلسطينية داخل الوطن وفي الشتات لدورها النضالي في مواجهة الاحتلال.

من جهة ثانية وجهت السيدات المتواجدات في الحفل الشكر لسيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على تكريمه لهن، وأعربن عن شكرهن لسيادته الذي دائماً يهتم بهن وبأعيادهن وقضاياهن، وأشرن الى أن الرئيس محمود عباس هو أب لكل الشعب الفلسطيني.

كما وجهت السيدات التهنئة لحرم الرئيس السيدة الأولى بمناسبة عيد الأم، وتمنين لها الصحة والعافية ولكل الأمهات المتواجدات في فلسطين المحتلة اللواتي يقاومن الاحتلال.

#السفير عبد الهادي #منظمة التحرير #المخيمات الفلسطينية

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