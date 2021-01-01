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أبو بكر: الأسيرة الفلسطينية تعاني آلامًا مضاعفة وتفتقر للحد الأدنى من الاحتياجات

الأحد 21 مارس 2021 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو بكر: الأسيرة الفلسطينية تعاني آلامًا مضاعفة وتفتقر للحد الأدنى من الاحتياجات



رام الله / سما /

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكري، اليوم الأحد أن المرأة الفلسطينية شاركت جنباً الى جنب مع الرجل الفلسطيني في كل مراحل النضال الفلسطيني.

وقال أبو بكر في حديث لإذاعة الأقصى: "المرأة الفلسطينية مميزة عن كل نساء العالم بصلابتها ونضالها ووقوفها أمام السجان".

وأضاف "الأسيرة الفلسطينية تعاني ألاماً مضاعفة مع دخولها السجن، مشيرًا إلى أن السجان الصهيوني يحرم الأسيرة الفلسطينية من رؤية أطفالها وعائلتها.

وأوضح أبو بكر أن الأسيرات يقبعن في سجن الدامون هذا السجن يفتقر إلى الحد الأدنى من الاحتياجات الأدمية، تكثر فيه الرطوبة، إضافة إلى المعاملة السيئة فيه، مشيرًا إلى أن إدارة مصلحة السجون لا تراعي خصوصية الأسيرة من خلال الكاميرات المثبتة داخل السجن.

ودعا لضرورة الضغط دولياً على الاحتلال للإفراج عن الأسيرات أو تلبية احتياجاتهن بالحد الأدنى، مستدركًا "هناك جهود تبذل بالمشاركة مع الاتحاد الأوربي وعدة دول للضغط على الاحتلال في هذا الملف".

#هيئة الأسرى #الاسيرات الفلسطينيات #السجون الاسرائيلية

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