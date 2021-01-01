داخلية غزة تعلن بدء اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص

غزة / سما /

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، عن بدء اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص للعمل في قوى الأمن الفلسطينية للعام 2021م، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 22 فبراير الماضي.

وأكّدت الهيئة، في بيان صحفي، على أنّ الاختبارات ستبدأ اعتبارًا من يوم غد الإثنين 22 مارس 2021، في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة.

وأوضحت أنّ سيتم إبلاغ كل متسابق بموعد وساعة كل اختبار في التخصصات التي أعلنت عنها الهيئة سابقاً، وذلك برسالة نصية عبر الهاتف المحمول، وعبر حسابه على صفحة الدخول الموحد.

وفي ختام بيانها، دعت الهيئة، كافة المتسابقين لإحضار بطاقة الهوية الشخصية، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وارتداء الكمامة عند الحضور.