داخلية غزة تعلن بدء اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص

غزة / سما /
أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، عن بدء اختبارات مسابقة تعيين ضباط اختصاص للعمل في قوى الأمن الفلسطينية للعام 2021م، والتي تم الإعلان عنها بتاريخ 22 فبراير الماضي.
وأكّدت الهيئة، في بيان صحفي، على أنّ الاختبارات ستبدأ اعتبارًا من يوم غد الإثنين 22 مارس 2021، في مقر الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بمدينة غزة.
وأوضحت أنّ سيتم إبلاغ كل متسابق بموعد وساعة كل اختبار في التخصصات التي أعلنت عنها الهيئة سابقاً، وذلك برسالة نصية عبر الهاتف المحمول، وعبر حسابه على صفحة الدخول الموحد.
وفي ختام بيانها، دعت الهيئة، كافة المتسابقين لإحضار بطاقة الهوية الشخصية، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، وارتداء الكمامة عند الحضور.