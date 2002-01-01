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خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال

الأحد 21 مارس 2021 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة في سجون الاحتلال



رام الله / سما /

دخل اليوم خمسة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

- الأسير محمد فوزي أسعد مرعي (41 عامًا)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/ 3/ 2002، وهو محكوم بالسجن 21 عامًا.

- الأسير رائد أحمد محمود حوتري (48 عامًا)، من سكان محافظة قلقيلية، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/ 3/ 2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

- الأسير عماد عدنان صبحي الشاعر (35 عامًا)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه التاسع على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/ 3/ 2013، وهو محكوم بالسجن 11 عامًا.

- الأسير فراس محمد عمري (47 عامًا)، من قرية صندلة في الداخل، دخل عامه الخامس والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/ 3/ 2017.

- الأسير محمد منذر محمد رمضان (31 عامًا)، من سكان محافظة رام الله والبيرة، دخل عامه العاشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 21/ 3/ 2012، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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