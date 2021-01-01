88 وفاة و8789 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

عمان /سما/

سُجلت في الأردن، الأحد، 88 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و8789 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 535455، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 5876، بعد وفاة 88 مصابا.

وبلغت نسبة الفحوص الإيجابية قرابة 18.89%، مقارنة مع 18.8% يوم السبت، وأُجري 46517 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 5477803 فحوص.

وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات ليوم الأحد 7413 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 434167 حالة، ووصل عدد الحالات النشطة حاليّاً إلى 95412 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الأحد إلى المستشفيات 482 حالة، فيما غادرت 370 حالة، ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكّد إصابتها التي تتلقى العلاج في المستشفيات إلى 3307 حالات.

وأشار الموجز إلى القدرة الاستيعابية للمستشفيات في الأردن، ففي إقليم الشمال بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 50%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 73%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 40%.

أما في إقليم الوسط، فوصلت نسبة إشغال أسرّة العزل إلى 71%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة إلى 79%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي إلى 53%.

أما في إقليم الجنوب، فبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 24%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 39%، ونسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 21%.

وتوزعت الإصابات الجديدة كما يلي: 3813 في محافظة العاصمة عمّان، و1243 في محافظة إربد منها 53 في لواء الرمثا، و674 في محافظة البلقاء، و589 في محافظة الزرقاء، و465 في محافظة مأدبا، و385 في محافظة العقبة.

وكذلك 370 في محافظة المفرق، و352 في محافظة جرش، و351 في محافظة عجلون، و349 في محافظة الكرك، و111 في محافظة الطفيلة، و87 في محافظة معان، منها 23 في لواء البترا.