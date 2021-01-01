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بقرار من الاحتلال- مقدسيان يهدمان منشآتهما ذاتيا

الأحد 21 مارس 2021 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بقرار من الاحتلال- مقدسيان يهدمان منشآتهما ذاتيا



القدس المحتلة /سما/

أجبرت سلطات الاحتلال، الأحد، مقدسيين على هدم منشآتهما السكنية، في المدينة، بحجة البناء دون ترخيص.

مخيم شعفاط

قام الشاب محمد الصباح، بهدم بناية يدويا، بقرار من وزارة الداخلية بحجة قربها من الجدار الفاصل المقام على أراضي مخيم شعفاط.

وأوضح الصباح أنه بدأ قبل حوالي عام ببناء البناية المكونة من شقتين و5 محلات تجارية، وخلال عملية البناء أصدرت سلطات الاحتلال قرار الهدم وحاول تجميد وتأجيله، حتى صدر قرار الهدم النهائي.

وأضاف الصباح أن سلطات الاحتلال أبلغته بأنه في حال عدم تنفيذ الهدم، سيفرض عليه "غرامة مالية/أجرة هدم"، قيمتها 300 ألف شيكل.

العيسوية

وقامت عائلة عطية بهدم شقتها، وأوضح محمد أن عائلته اضطرت لتنفيذ الهدم تفاديا لدفع غرامات مالية، لافتا أن الشقة عبارة عن طابق ثالث تبلغ مساحتها حوالي 120 مترا مربعا.

#هدم منازل #منازل الفلسطينيين #المقدسيين #سلطات الاحتلال

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