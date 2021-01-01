وصول عضوي مركزية فتح فتوح وصيدم إلى قطاع غزة

غزة /سما/

وصل عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح وصبري صيدم مساء يوم الأحد، إلى قطاع غزة، ضمن التحضيرات لإعلان قائمة الحركة المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال إعلام معبر بيت حانون "ايرز" في تصريح مقتضب: "وصل معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، عصر اليوم، عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، وصبري صيدم".

وفي وقت سابق، ذكر صيدم أن وفد من اللجنة، سيصل اليوم، إلى قطاع غزة، ضمن التحضيرات لإعلان قائمة الحركة المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وأوضح صيدم، في حديثٍ صحفي (لإذاعة صوت فلسطين) رصدته وكالة "خبر": "أنّ التحضيرات للانتخابات الفلسطينية، انطلقت ميدانياً على مستوى الحركة من خلال فتح باب الترشيح الداخلي، وعليه تم اتمام عملية الترشيح في معظم الأقاليم"، مشيرًا إلى أنّه، اليوم سيتوجه إلى قطاع غزة، مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية، لمتابعة هذا الموضوع.

وشدد على أنّه مع إغلاق باب الترشيح، ستقوم الحركة بدراسة كافة الأسماء وطرحها على اللجنة المركزية في اجتماع الجمعة المقبل.

وأشار إلى أنّه سيتم تدارس هذه الأسماء وحسمها بشكل نهائي، من أجل إنهاء الإجراءات اللازمة وإعلان قائمة حركة فتح وتقديمها للجنة الانتخابات المركزية.