  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وصول عضوي مركزية فتح فتوح وصيدم إلى قطاع غزة

الأحد 21 مارس 2021 05:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول عضوي مركزية فتح فتوح وصيدم إلى قطاع غزة



غزة /سما/

وصل عضوا اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح وصبري صيدم مساء يوم الأحد، إلى قطاع غزة، ضمن التحضيرات لإعلان قائمة الحركة المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال إعلام معبر بيت حانون "ايرز" في تصريح مقتضب: "وصل معبر بيت حانون شمال قطاع غزة، عصر اليوم، عضوي اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح، وصبري صيدم".

وفي وقت سابق، ذكر صيدم أن وفد من اللجنة، سيصل اليوم، إلى قطاع غزة، ضمن التحضيرات لإعلان قائمة الحركة المشاركة في الانتخابات المقبلة.

وأوضح صيدم، في حديثٍ صحفي (لإذاعة صوت فلسطين) رصدته وكالة "خبر": "أنّ التحضيرات للانتخابات الفلسطينية، انطلقت ميدانياً على مستوى الحركة من خلال فتح باب الترشيح الداخلي، وعليه تم اتمام عملية الترشيح في معظم الأقاليم"، مشيرًا إلى أنّه، اليوم سيتوجه إلى قطاع غزة، مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية، لمتابعة هذا الموضوع.

وشدد على أنّه مع إغلاق باب الترشيح، ستقوم الحركة بدراسة كافة الأسماء وطرحها على اللجنة المركزية في اجتماع الجمعة المقبل.

وأشار إلى أنّه سيتم تدارس هذه الأسماء وحسمها بشكل نهائي، من أجل إنهاء الإجراءات اللازمة وإعلان قائمة حركة فتح وتقديمها للجنة الانتخابات المركزية.

#مركزية فتح #حركة فتح #قطاع غزة #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

أرفض فكرة الترحيب بي بغزة!.. القدوة يوضح حقيقة تحالفه مع محمد دحلان لخوض الانتخابات

عبارات رسائل كلمات تهنئة بعيد الأم 2021 تهاني معايدة مكتوبة

صحفي إسرائيلي يكشف كواليس لقاء أبو مازن برئيس الشاباك : "انا ما بتهدد شربت قهوتك الله معك"

أجمل صور تهنئة معايدة عيد الأم 2021 كلمات رائعة

حماس تتحدث عن قائمتها الانتخابية: نعمل على تشكيل قائمة حمساوية خالصة.. ولكن!

لهذا السبب .. وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح يتوجه الى غزة ..

العفو الدولية: ممثل حماس "الخضري" أصيب بالشلل وفقد اسنانه داخل السجون السعودية

الأخبار الرئيسية

الصالحي يتحدث عن جوهر الاختلاف بين قوى اليسار: حماس لم تقدم التزاماً صريحاً بإنهاء الانقسام!

09

"أسد على غزة وأرنب أمام جهاز الأمن".. منذ متى كانت "العليا" الإسرائيلية "فارسة حقوق الإنسان"!

رسالة تهديد للحكومة الفلسطينية ... الاحتلال يسحب بطاقة "VIP" من رياض المالكي

لجنة الانتخابات تصدر توضيحاً مهماً بخصوص القوائم المترشحة للانتخابات

الاغلاق

الصحة بغزة : دخلنا موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا وقد نعود للتشديد والإغلاق

اعلان سما رسائل