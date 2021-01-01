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الأردن: انتهاء التحقيقات في حادثة مستشفى السلط وتوقيف 13 شخصا

الأحد 21 مارس 2021 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن: انتهاء التحقيقات في حادثة مستشفى السلط وتوقيف 13 شخصا



عمان /سما/ د ب أ

كشفت السلطات الأردنية اليوم الأحد، عن توقيف أربعة أشخاص جدد في قضية انقطاع الأكسجين بمستشفى السلط عن مرضى كورونا ووفاة سبعة منهم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” اليوم عن نائب عام عمّان، حسن العبداللات، قوله إن إجمالي الموقوفين ارتفع بذلك إلى 13 شخصا جرى توقيفهم بجرم التسبب بالوفاة.

وأشار إلى أن الموقوفين الجدد هم أمين عام وزارة الصحة، ومساعد الأمين العام للشؤون الصحية والفنية، ومساعد الأمين العام لشؤون الخدمات، ومدير مديرية الهندسة الطبية في الوزارة.

وأضاف أن النيابة العامة استكملت التحقيق في القضية، إذ استمعت إلى 66 شاهد إثبات، وإجراء تسع خبرات فنية، موضحا أنه تم الاطلاع على 20 مستندا، تحمل في طياتها الإثبات بحق الموقوفين.

وقال العبداللات إن البينات جميعها أثبتت أن هناك إهمالا وقلة احتراز وعدم مراعاة للقوانين والأنظمة من قبل الموقوفين، ما أدى إلى نفاد الأكسجين من الخزانات في مستشفى السلط الجديد، ووفاة سبعة مرضى.

وأضاف العبداللات أنه بعد التدقيق في البينات، وجدت النيابة العامة أنه لم يتبق ما يوجب الاستمرار في التحقيق، لذلك قررت إقفال التحقيق وإحالة ملف الدعوى بكافة محتوياتها إلى محكمة بداية السلط.

#الاردن #مستشفى السلط #مرضى كورونا #انقطاع الأكسجين

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