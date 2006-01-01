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صيدم: لجنة من مركزية فتح تتوجه اليوم لقطاع غزة لبحث التحضيرات للانتخابات

الأحد 21 مارس 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم: لجنة من مركزية فتح تتوجه اليوم لقطاع غزة لبحث التحضيرات للانتخابات



رام الله /سما/

أكد صبري صيدم، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن لجنة من مركزية فتح ستتوجه، اليوم الأحد، إلى قطاع غزة؛ لمتابعة موضوع الانتخابات والتحضيرات على مستوى الحركة، ودراسة كافة الأسماء المرشحة.

وفيما يتعلق باجتماع اللجنة المركزية يوم الجمعة المقبل، قال صيدم، لإذاعة (صوت فلسطين): "سيبحث في الأسماء المرشحة وحسمها بشكل نهائي لإنهاء الإجراءات اللازمة لإعداد قائمة حركة فتح، وتقديمها للجنة الانتخابات المركزية".

واكد صيدم على إصرار القيادة على إجراء الانتخابات، وإنها الانقسام واستعادة اللحمة وتحقيق المصالحة، رغم محاولات الاحتلال وتهديداته المباشرة وضغوطه لدفع القيادة لإلغاء الانتخابات.

وتابع صيدم، أن الاحتلال يحاول فرض الوقائع على الأرض من خلال التوسيع الاستيطاني، وتهويد القدس والتهجير القسري، وتنفيذ (صفقة القرن)، في سياق تسجيل نقاط لصالح اليمين الإسرائيلي.
 

#صبري صيدم #حركة فتح #مركزية فتح #الانتخابات الفلسطينية

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