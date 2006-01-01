تحذير من إخلاء الاحتلال "الشيخ جراح" وهدم 100 منزل بـ"البستان"

القدس المحتلة /سما/

حذّر مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، اليوم الأحد، من تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عشرات آلاف أوامر الهدم في مدينة القدس المحتلة.

وأوضح الحمور، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أنّ هذه الأوامر تُسبب الضرر لنحو سبعين ألف مواطنٍ في القدس المحتلة، الأمر الذي يتهدد الوجود الفلسطيني برمته، حيث بدأ الاحتلال بالمراحل الأخيرة في معركة الديموغرافيا.

وقال: "إنّ سلطات الاحتلال تسعى لإخلاء 600 مقدسي من منازلهم في الشيخ جراح واستبدالهم بالمستوطنين، مع استمرار المخططات الاستيطانية في البلدة القديمة وما حولها".

وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال تسعى لإنهاء الوجود والتاريخ الفلسطيني في القدس، الأمر الذي يُعتبر تطهيرًا عرقيًا ومساعٍ للسيطرة على الأرض الفلسطينية كاملةً.

وتتواصل فعاليات حملة الدعم والاسناد للمواطنين في القدس المحتلة حيث تعتزم سلطات الاحتلال مُستندةً لقرار محاكمها العنصرية إخلاء حي الشيخ جراح وهدم 100 منزل في حي البستان.