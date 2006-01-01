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تراجع الأرباح الصافية لأرامكو بنسبة 44,4% في 2020

الأحد 21 مارس 2021 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
تراجع الأرباح الصافية لأرامكو بنسبة 44,4% في 2020



الرياض /سما/ ا ف ب

أعلنت مجموعة أرامكو السعودية العملاقة للطاقة الأحد أنها حققت في 2020 أرباحا صافية بلغت 41 مليار يورو، بتراجع نسبته 44,4 بالمئة عن أرباح العام السابق، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام مع تراجع الطلب العالمي بسبب وباء كوفيد-19.

وقالت المجموعة السعودية في بيان إنها "حققت صافي دخل بلغ 184 مليار ريال سعودي (49 مليون دولار، 441 مليار يورو) في 2020"، مقابل 88,2 مليار دولار (73,8 مليار يورو) في السنة السابقة.

وتضررت السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم العام الماضي من انخفاض الأسعار والتخفيضات الحادة في الإنتاج.

وقالت أرامكو في بيانها إنها "برهنت على مرونتها المالية القوية في أصعب فترة شهدها قطاع الطاقة"، موضحة أن "إيرادات القطاع تأثرت بانخفاض شديد في أسعار النفط الخام وتراجع مبيعاته، وتدني هوامش الربح في أعمال التكرير والكيميائيات".

وفي الأسابيع الأخيرة ارتفعت أسعار النفط الخام إلى أكثر من ستين دولارا للبرميل.

ومع ذلك، يعتقد المحللون أن المجموعة السعودية العملاقة تستعد لموجة جديدة محتملة من انتشار فيروس كورونا، قد تعرض للخطر الانتعاش الاقتصادي العالمي الخجول وتزيد من تراجع الطلب العالمي على النفط الخام.

وكشفت أرامكو عن انخفاض متتال في الأرباح منذ أن بدأت إعلان نتائج أدائها في 2019.

وأدى هذا الوضع إلى الضغط على المالية العامة بينما تسعى الرياض إلى مشاريع طموحة بمليارات الدولارات لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.

#مجموعة أرامكو السعودية #الأرباح الصافية لأرامكو

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