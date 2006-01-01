  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

متطوعو الإغاثة الطبية يحتفلون بعيد الأم مع العاملات بمستشفى الهلال بنابلس

الأحد 21 مارس 2021 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
متطوعو الإغاثة الطبية يحتفلون بعيد الأم مع العاملات بمستشفى الهلال بنابلس



نابلس /سما/

 احتفل متطوعو مركز تدريب الشباب المجتمعي التابع للإغاثة الطبية في مدينة نابلس، اليوم، بعيد الأم مع الممرضات والعاملات في مركز علاج كورونا (كوفيد 19) في مستشفى الهلال الأحمر بالمدينة.

وجاء هذا الاحتفال تقديراً لجهود العاملين في المركز، لا سيما العاملات من ممرضات وطبيبات في هذا الوقت العصيب، وتقديراً لجهودهن في التضحية ومواجهة الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرضن لها بفعل عملهن مع مرضى فيروس كورونا.

وقدم متطوعو الإغاثة الطبية التهاني والورود للعاملات في أجواء احتفالية عبروا من خلالها عن شكرهم لما يبذله كافة العاملين في هذه المراكز والمستشفيات.

#الاغاثة الطبية #يوم الام

الأكثر قراءة اليوم

أرفض فكرة الترحيب بي بغزة!.. القدوة يوضح حقيقة تحالفه مع محمد دحلان لخوض الانتخابات

عبارات رسائل كلمات تهنئة بعيد الأم 2021 تهاني معايدة مكتوبة

صحفي إسرائيلي يكشف كواليس لقاء أبو مازن برئيس الشاباك : "انا ما بتهدد شربت قهوتك الله معك"

أجمل صور تهنئة معايدة عيد الأم 2021 كلمات رائعة

موقع اسرائيلي عن مروان عيسى: سيقود حملة حماس المقبلة أمام الجيش الاسرائيلي

حماس تتحدث عن قائمتها الانتخابية: نعمل على تشكيل قائمة حمساوية خالصة.. ولكن!

العفو الدولية: ممثل حماس "الخضري" أصيب بالشلل وفقد اسنانه داخل السجون السعودية

الأخبار الرئيسية

رسالة تهديد للحكومة الفلسطينية ... الاحتلال يسحب بطاقة "VIP" من رياض المالكي

لجنة الانتخابات تصدر توضيحاً مهماً بخصوص القوائم المترشحة للانتخابات

الاغلاق

الصحة بغزة : دخلنا موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا وقد نعود للتشديد والإغلاق

وزيرة الصحة: 21 وفاة و2247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لهذا السبب .. وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح يتوجه الى غزة ..

اعلان سما رسائل