متطوعو الإغاثة الطبية يحتفلون بعيد الأم مع العاملات بمستشفى الهلال بنابلس

نابلس /سما/

احتفل متطوعو مركز تدريب الشباب المجتمعي التابع للإغاثة الطبية في مدينة نابلس، اليوم، بعيد الأم مع الممرضات والعاملات في مركز علاج كورونا (كوفيد 19) في مستشفى الهلال الأحمر بالمدينة.

وجاء هذا الاحتفال تقديراً لجهود العاملين في المركز، لا سيما العاملات من ممرضات وطبيبات في هذا الوقت العصيب، وتقديراً لجهودهن في التضحية ومواجهة الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرضن لها بفعل عملهن مع مرضى فيروس كورونا.

وقدم متطوعو الإغاثة الطبية التهاني والورود للعاملات في أجواء احتفالية عبروا من خلالها عن شكرهم لما يبذله كافة العاملين في هذه المراكز والمستشفيات.