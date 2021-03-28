التربية: تمديد قبول طلبات التوظيف حتى الأحد المقبل

رام الله /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، تمديد قبول طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمساندة للعام الدراسي 2021-2022 ؛ عبر موقع الديوان http://www.gpc.pna.ps لمدة أسبوع اعتباراً من يوم غد الاثنين حتى نهاية دوام يوم الأحد المقبل 28/3/2021.

وأوضحت "التربية" أن هذا القرار بالتمديد يأتي لغايات استكمال الوثائق الخاصة بطلب التوظيف للمتقدمين لمن تقدم بالفترة السابقة، والتقدم بطلب جديد لمن لم يستطع التقدم خلال فترة الإعلان السابق، لافتةً إلى أنه لن يتم لاحقاً استقبال أية وثائق إضافية للطلبات، داعيةً في الوقت ذاته المتقدمين سابقاً بطلبات ضرورة التأكد من الوظيفة التي تقدموا لها شريطة أن تتوافق مع الإعلان وقائمة التخصصات المعتمدة من الوزارة.