  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية: تمديد قبول طلبات التوظيف حتى الأحد المقبل

الأحد 21 مارس 2021 04:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: تمديد قبول طلبات التوظيف حتى الأحد المقبل



رام الله /سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، بالتعاون مع ديوان الموظفين العام، تمديد قبول طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمساندة للعام الدراسي 2021-2022 ؛ عبر موقع الديوان http://www.gpc.pna.ps لمدة أسبوع اعتباراً من يوم غد الاثنين حتى نهاية دوام يوم الأحد المقبل 28/3/2021.

وأوضحت "التربية" أن هذا القرار بالتمديد يأتي لغايات استكمال الوثائق الخاصة بطلب التوظيف للمتقدمين لمن تقدم بالفترة السابقة، والتقدم بطلب جديد لمن لم يستطع التقدم خلال فترة الإعلان السابق، لافتةً إلى أنه لن يتم لاحقاً استقبال أية وثائق إضافية للطلبات، داعيةً في الوقت ذاته المتقدمين سابقاً بطلبات ضرورة التأكد من الوظيفة التي تقدموا لها شريطة أن تتوافق مع الإعلان وقائمة التخصصات المعتمدة من الوزارة.

#التربية والتعليم #وظائف تعليم #ديوان الموظفين العام #طلبات التوظيف

الأكثر قراءة اليوم

أرفض فكرة الترحيب بي بغزة!.. القدوة يوضح حقيقة تحالفه مع محمد دحلان لخوض الانتخابات

عبارات رسائل كلمات تهنئة بعيد الأم 2021 تهاني معايدة مكتوبة

صحفي إسرائيلي يكشف كواليس لقاء أبو مازن برئيس الشاباك : "انا ما بتهدد شربت قهوتك الله معك"

أجمل صور تهنئة معايدة عيد الأم 2021 كلمات رائعة

موقع اسرائيلي عن مروان عيسى: سيقود حملة حماس المقبلة أمام الجيش الاسرائيلي

حماس تتحدث عن قائمتها الانتخابية: نعمل على تشكيل قائمة حمساوية خالصة.. ولكن!

العفو الدولية: ممثل حماس "الخضري" أصيب بالشلل وفقد اسنانه داخل السجون السعودية

الأخبار الرئيسية

رسالة تهديد للحكومة الفلسطينية ... الاحتلال يسحب بطاقة "VIP" من رياض المالكي

لجنة الانتخابات تصدر توضيحاً مهماً بخصوص القوائم المترشحة للانتخابات

الاغلاق

الصحة بغزة : دخلنا موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا وقد نعود للتشديد والإغلاق

وزيرة الصحة: 21 وفاة و2247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

لهذا السبب .. وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح يتوجه الى غزة ..

اعلان سما رسائل