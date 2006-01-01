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إغلاق بلدة بلعا بطولكرم 3 أيام

الأحد 21 مارس 2021 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق بلدة بلعا بطولكرم 3 أيام



طولكرم /سما/

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر وبالتشاور مع الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ وبلدية بلعا، إغلاق بلدة بلعا لمدة ثلاثة أيام بدءا من صباح يوم غد الإثنين من الساعة السابعة صباحا، باستثناء المخابز والصيدليات وأماكن شحن الكهرباء في البلدة، وطلبة الثانوية العامة في البلدة .

وقال المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي إن هذا الإغلاق جاء في ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى البلدة و في إطار الجهود المستمرة للحد من تفشي الوباء ، وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.
وأكد المحافظ أبو بكر على أهمية الإستمرار بالإجراءات الوقائية وإتخاذ سبل السلامة العامة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من تفشي فيروس كورونا

#محافظ طولكرم #اغلاق #فيروس كورونا

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