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الديمقراطية: تسجيل قائمتنا لا يعني انتهاء الحوار من أجل الوصول لقائمة موحدة لليسار

الأحد 21 مارس 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الديمقراطية: تسجيل قائمتنا لا يعني انتهاء الحوار من أجل الوصول لقائمة موحدة لليسار



غزة /سما/

أكد نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم «أبو ليلى»، أن تسجيل قائمة الجبهة الديمقراطية لدى لجنة الانتخابات المركزية، لا يعني إغلاق الحوار من أجل الوصول إلى قائمة موحدة لليسار الفلسطيني.

وقال أبو ليلى: «نحن أعلنا اننا سنواصل الحوار مع باقي القوى والقوائم من أجل الوصول إلى قائمة موحدة لليسار قبل موعد إغلاق باب الترشيح للانتخابات التشريعية بتاريخ (31/3/2021)».

وأضاف أبو ليلى: «إذا تمكنا من الوصول الى قائمة لليسار سيكون خيرا على خير، وإذا لم نتمكن للأسف سيكون لنا قائمتنا، أي إذا توصلنا لقائمة موحدة سوف نسحب قائمتنا.

وأوضح أبو ليلى أن القائمة التي تم تسجيلها اليوم، تتضمن 61 عضواً».

#الجيهة الديمقراطية #قيس ابو ليلى #الانتخابات الفلسطينية #لجنة الانتخابات المركزية

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