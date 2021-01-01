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لجنة الانتخابات تصدر توضيحاً مهماً بخصوص القوائم المترشحة للانتخابات

الأحد 21 مارس 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تصدر توضيحاً مهماً بخصوص القوائم المترشحة للانتخابات



رام الله /سما/

قالت لجنة الانتخابات المركزية أنها تكتفي في هذه المرحلة، بنشر عدد القوائم التي تقدمت بطلبات ترشح للانتخابات التشريعية 2021، دون الكشف عن أسمائها أو أسماء مرشحيها، مشيرة إلى أن القوائم التي تقوم بالإعلان عن نفسها وعن أسماء مرشحيها انما تفعل ذلك على مسؤوليتها.

وأضافت لجنة الانتخابات في بيان صادر عنها، أنها ستنشر للجمهور القائمة الأولية بأسماء القوائم المترشحة ومرشحيها، بعد انتهاء مرحلة الترشح، وانتهاء النظر والبت في جميع القوائم المتقدمة، وذلك بتاريخ 6 نيسان/ابريل المقبل.

وبينت اللجنة أنها تسلمت في اليوم الأول من فتح باب الترشح طلبات ثلاث قوائم (واحدة في الضفة الغربية، واثنتان في قطاع غزة) وأنها تقوم بدراسة الطلبات والتأكد من مطابقتها للشروط التي حددها القانون

#لجنة الانتخابات المركزية #الانتخابات الفلسطينية #الترشح للانتخابات

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