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وزيرة الصحة: 21 وفاة و2247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الأحد 21 مارس 2021 02:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 21 وفاة و2247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الأخيرة



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 21 وفاة و2247 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1753 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي حول فيروس "كورونا" في فلسطين، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية: نابلس 6، الخليل 2، ضواحي القدس 1، رام الله والبيرة 1، سلفيت 2، بيت لحم 5، وحالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 96، طولكرم 194، نابلس 402، الخليل 493، جنين 211، ضواحي القدس 55، طوباس 60، رام الله والبيرة 257، سلفيت 44، بيت لحم 109، أريحا والأغوار 19، قطاع غزة 307.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 163، طولكرم 53، نابلس 86، الخليل 551، جنين 151، ضواحي القدس 94، طوباس 38، رام الله والبيرة 203، سلفيت 86، بيت لحم 139، أريحا والأغوار 43، قطاع غزة 146.

ولفتت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 198 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 60 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #مي الكيلة #فيروس كورونا

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