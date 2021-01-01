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محافظ طولكرم يعلن إغلاق بلدة بلعا لمدة ثلاثة أيام بسبب "كورونا"

الأحد 21 مارس 2021 02:19 م / بتوقيت القدس +2GMT



طولكرم / سما /

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم الأحد، إغلاق بلدة بلعا لمدة ثلاثة أيام بدءا من الساعة السابعة من صباح غد الإثنين، باستثناء المخابز والصيدليات وأماكن شحن الكهرباء، وطلبة الثانوية العامة في البلدة، بسبب فيروس "كورونا".

وقال أبو بكر، في تصريح صحفي، إن هذا الإغلاق جاء بعد التشاور مع الجهات المختصة، ولجنة الطوارئ وبلدية بلعا، في ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في البلدة، وفي إطار الجهود المستمرة للحد من تفشي الوباء، وحفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأكد أهمية الاستمرار بالإجراءات الوقائية واتخاذ سبل السلامة العامة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من تفشي الفيروس.

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