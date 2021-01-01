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الوزير عساف يبحث مع وزير الثقافة التعاون المشترك بإطلاق فعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية

الأحد 21 مارس 2021 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الوزير عساف يبحث مع وزير الثقافة التعاون المشترك بإطلاق فعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية



رام الله / سما /

بحث المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، مع وزير الثقافة عاطف أبو سيف، سبل التعاون المشترك بين الإعلام الرسمي ووزارة الثقافة لإنجاح فعاليات بيت لحم عاصمة الثقافة العربية.

وأكد الوزير عساف، خلال استقباله الوزير أبو سيف في مكتبه اليوم الأحد، أن الإعلام الرسمي يدرك أهمية هذه الفعالية، وسوف يضع كل الإمكانيات اللازمة لإنجاحها.

بدوره، أشاد الوزير أبو سيف بالإعلام الرسمي ودوره في المجالات كافة، مؤكدا ضرورة تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة لإنجاح هذه الفعالية.

وحضر اللقاء، وكيل وزارة الثقافة جاد غزاوي، ورئيس قطاع الإذاعة عايد عويمر، ومدير عام الأخبار محمد البرغوثي، ومدير عام البرامج في تلفزيون فلسطين نزار الغول، والمشرف على البرنامج الصباحي في تلفزيون فلسطين خميس ماخو، ومدير عام فلسطين مباشر محمد فرج.

#وزير الثقافة #بيت لحم #عاصمة الثقافة العربية #الإعلام الرسمي

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