إضافة خاصية جديدة إلى "غوغل كروم" لعرض توصيف مكتوب للمحتوى المسموع والمرئي

وكالات / سما /

أضافت شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا جوجل خاصية جديدة إلى برنامج تصفح الإنترنت غوغل كروم، بهدف إنتاج توصيف فوري مكتوب للمحتوى المسموع والمرئي الذي تبثه المواقع. وتستهدف هذه الخاصية مساعدة الأشخاض الذين يعانون من الصمم أو ضعف السمع ، وكذلك أي شخص يريد معرفة محتوى أي فيديو أو تسجيل صوتي أثناء وجوده في بيئة صاخبة أو مضطر لمتابعة الفيديو بصوت منخفض أو بدون صوت تماما.

يذكر أن بيانات منظمة الصحة العالمية تشير إلى وجود حوالي 466 مليون شخص يعانون من مشكلات سمعية في العالم.

وكانت جوجل قد أطلقت خاصية " لايف كابشن" على نظام تشغيل الأجهزة الذكية أندرويد عام 2019، وهي تتيح للستخدمين الحصول على التوصيف النصي للمحتوى في مختلف منصات الأجهزة المحمولة.

وتمت إضافة هذه الخاصية إلى برنامج متصفح الإنترنت كروم، بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي والفيديوهات ومكتبات الفيديو الشخصية مثل جوجل فوتوز ومحتوى الراديو وأغلب خدمات المحادثة الصوتية والمرئية على الإنترنت.

كانت جوجل قد أطلقت خاصية " لايف كابشن" على نظام التشغيل للأجهزة الذكية أندرويد عام .2019

وتعرض خاصية "لايف كابشن" الجديدة الوصف التوضيحي على الشاشة أثناء عرض المحتوى مع تفعيل الخاصية. كما يمكن للمستخدم وقف تشغيل خاصية "لايف كابشن"

ولتفعيل خاصية "لايف كابشن" على برنامج كروم، يتم الانتقال إلى إعدادات كوروم ثم الدخول إلى "إعدادات متقدمة" ومنه إلى قسم "إمكانية الوصول" ثم النقر على زر "لايف كابشن". وهذه الخاصية متاحة حاليا باللغة الإنجليزية في مختلف أنحاء العالم من خلال أحدث إصدار من برنامج كروم لأنظمة التشغيل ويندوز وماك ولينوكس. ومن المنتظر إضافتها إلى إصدار كروم أو.إس قريبا.