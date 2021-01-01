نانسي عجرم تطرح كليب "أمي" بمشاركة والدتها .. (فيديو)

وكالات / سما /

طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم فيديو كليب أغنيتها الجديدة "أمي" ، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بمناسبة يوم الأم وحصل على أكثر من 770 ألف مشاهدة في 48 ساعة فقط.

الكليب يقدم سابقة هي الأولى من نوعها في أغنيات نانسي عجرم، حيث ظهرت والدتها في الدقائق الأولى وكأنها في حوار تليفزيوني وتم توجيه سؤال لها من قبل المذيع عن وصف شعورها عندما قالت لها نانسي لأول مرة كلمة "ماما"، كما ضم الفيديو كليب أمهات لبنانيات في مختلف الأعمار، وقمن بسرد قصص وحكاوي طريفة عن تجربة أمومتهن مع أطفالهن.

وطرحت نانسي استفسارا على جمهورها بموقع تويتر قائلة: إذا بدكن تكتبوا جملة من الأغنية لإمكن عالعيد أيّ جملة بتختاروا؟ واختارت أغلب التعليقات المقطع الذي يقول: امي الحكي بيطول ع قلبك الدافي

امي وشو ما بقول بيضل مش كافي

انت ربيع البيت وغنية حجارو

يا شمعتو بالليل يا ضحكة نهاروا

امي بلاكي العمر شو صعب مشوارو

أغنية "أمي" من كلمات الشاعر الغنائي أميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق، ومن إخراج سمير سرياني.