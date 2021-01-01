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"اشيتة" يُعلن إطلاق حملة التطعيم ضد "كورونا".. "سنحاسب المتجاوزين"

الأحد 21 مارس 2021 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اشيتة" يُعلن إطلاق حملة التطعيم ضد "كورونا".. "سنحاسب المتجاوزين"



رام الله / سما /

أعلن رئيس الوزراء ووزيرة الصحة اليوم الأحد، انطلاق حملة التطعيم ضد فايروس كورونا خلال مؤتمر صحفي في مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية في كلمته إن الحكومة ستتسلم الشهر المقبل لقاحات أخرى من الصين، إضافة للتي تسلمتها سابقًا من عدة جهات، وتعهد بمحاسبة من يتجاوز الأولوية في التطعيم والتي حددتها وزارة الصحة.

وأضاف أنه سيتم تطعيم كل من يحتاج ويستحق، لافتًا إلى أن الرئيس محمود عباس تلقى اللقاح "ليكون نموذجًا.

وأشار اشتية إلى تسلم 20 مليون يورو كمساعدات من الاتحاد الأوروبي، وأن قطر ستقدم دعمًا آخر. ولفت إلى أن حكومته رصدت 12 مليون دولار أخرى للقاحات، بنحو 2 مليون جرعة.

#محمد اشتيه #فيروس كورونا #التطعيم ضد كورونا #فلسطين

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