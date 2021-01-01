لهذا السبب .. وفد من اللجنة المركزية لحركة فتح يتوجه الى غزة ..

وكالات / سما /

يصل اليوم الأحد وفد من اللجنة المركزية لحركة التحرير الفلسطيني فتح الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ايرز .

وقال إياد نصر عضو المجلس الثوري والناطق باسم حركة فتح اليوم الأحد إن وفدا من اللجنة المركزية لحركة فتح سيزور قطاع غزة لعدة أيام وذلك لبحث قائمة فتح الانتخابية.

وأضاف إن الوفد سيضم إسماعيل جبر، وروحي فتوح، والدكتور صبري صيدم وسيبحث الأسماء والمراحل الأخيرة لقائمة حركة فتح وذلك لمناقشتها في اجتماع اللجنة المركزية المقرر يوم الجمعة القادمة.

وأكد أن الوفد سيقوم بمراجعة كافة الإجراءات الانتخابية التي يجب أن تنسجم مع ميثاق الشرف الذي وقع في القاهرة تمهيدا لعملية الاقتراع.

وتابع، سيكون هناك لقاء بالأطر التنظيمية ووضعهم في صورة التطورات بعد اجتماع اللجنة المركزية الأخير.

في سياق متصل قال عضو اللجنة المركزية صبري صيدم ان الوفد سيتوجه لغزة لمتابعة موضوع الانتخابات حيث "انطلقت التحضيرات للانتخابات ميدانيا على مستوى الحركة من خلال فتح باب الترشيح الداخلي، وعليه تم اتمام عملية الترشيح في معظم الأقاليم".

واوضح ان حركة فتح ستدرس كافة الأسماء وستقوم بطرحها على اللجنة المركزية في اجتماع الجمعة المقبل.

واضاف انه سيتم دراسة هذه الأسماء وحسمها بشكل نهائي، من أجل إنهاء الإجراءات اللازمة وإعلان قائمة حركة فتح وتقديمها للجنة الانتخابات المركزية".